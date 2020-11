Startende verzorgenden kunnen nauwelijks rondkomen

Startende verzorgenden verdienen zo weinig dat het voor hen bijna onmogelijk is om in hun levensonderhoud te voorzien. Dat blijkt uit het kabinetsadvies ‘Applaus is niet genoeg’ van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS).

Het startsalaris van een verzorgende die 22 uur per week werkt, bedraagt 1141,20 euro, meldt het AD. Dat is maar 25 euro meer dan volgens het CBS nodig is om van te kunnen leven. Het is vaak lastig voor verzorgenden om meer uren te draaien, omdat verzorgenden vaak vooral op piekuren worden ingezet, schrijft de krant.

Volgens SP-leider Lilian Marijnissen bewijst het RVS-advies dat het kabinet haast moet maken met het verhogen van de zorgsalarissen. “Het kabinet kan dit niet langer negeren”, meent zij. Volgens Marijnissen zijn hogere lonen ook nodig om de personeelstekorten in de zorg aan te pakken.

“Het kabinet blokkeert die betere beloning nog steeds en stelt dat zorgverleners er genoeg geld bij hebben gekregen de afgelopen jaren. Maar dit klopt niet”, meent Marijnissen. “De loonstijging was vaak nauwelijks groter dan de stijging van de prijzen. En in de praktijk dreigen zorgverleners nu juist minder salaris over te houden, vanwege een fors hogere pensioenpremie.”