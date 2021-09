Statenleden zonder QR-code niet welkom bij overleg

De Limburgse fractievoorzitters van de Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie zijn deze week geweigerd bij een overleg, omdat zij hun coronapas niet konden of wilden laten zien. De fractieleiders kwamen bijeen voor gesprekken met de overgebleven kandidaten voor het gouverneurschap (in Limburg wordt de Commissaris van de Koning gouverneur genoemd).

De bijeenkomst vond plaats in het horecagedeelte van de voormalige Norbertijnerabdij Mariënwaerdt in het Gelderse Beesd, meldt NRC Handelsblad. Voor horecabezoek is een QR-code verplicht. De coronapasweigeraars Pascale Plusquin (PvdD) en Ruby Driessen (FvD) kregen het aanbod om tien minuten met elke kandidaat in de tuin te wandelen, maar dat sloegen zij af.

Binnen de Partij voor de Dieren woedt deze week een heftig debat over coronavaccins: de achterban van de partij is zeer verdeeld. Bij het rechts-radicale Forum voor Democratie is er daarentegen geen enkele discussie over inentingen – partijleider Baudet plaatst het woord vaccin consequent tussen aanhalingstekens en FvD’ers vergelijken de positie van ongevaccineerden met die van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Bij een demonstratie begin deze maand in Amsterdam reden er op de wagen van Baudet mensen mee die een Jodenster met de tekst ‘ongevaccineerd’ droegen.

PvdD-leider Esther Ouwehand probeert weg te blijven van de antisemitische FvD-gekte. Tegen NRC Handelsblad verklaart ze: “We zitten niet in dat andere kamp van complottheorieën en het meedragen van nazi-symbolen of verwijzingen naar Auschwitz.”