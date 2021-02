Statenlid D66 voert campagne voor fietsvriendelijke Lego-stad

D66-Statenlid en weblogger van het eerste uur Marcel Steeman probeert Lego er al jaren toe te bewegen om fietsvriendelijker te worden. Want terwijl Lego steeds grotere auto’s en bredere wegen op de markt brengt, komt de fietser er maar bekaaid vanaf.

Vorig jaar boekte Steeman een eerste succesje. De Deense speelgoedfabrikant bracht een nieuwe weg met een smal fietspad ernaast uit. Te smal naar de zin van Steeman. Via de site Lego Ideas, waarop fans van de bouwpakketten nieuwe ideeën kunnen aandragen, heeft hij daarom een voorstel ingediend voor een breder fietspad.

Want to help make one of the worlds biggest cities more bicycle-friendly? With enough support Lego City could become a safe and bike friendly city, showing children around the globe the fun of cycling. Please support my idea to make this happen: https://t.co/plElySLxxn

— Marcel Steeman (@msteeman) January 25, 2021