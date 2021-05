Statushouders welkom in Oegstgeest, zolang ze uit zicht van villabewoners blijven

De gemeenteraad van Oegstgeest heeft ingestemd met de komst van 175 statushouders naar een tijdelijke woonlocatie achter het gemeentehuis, het Hoefijzergebouw. Daar is wel een harde eis aan gesteld bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA): de statushouders moeten op weg van en naar het winkelcentrum een omweg maken, de kortere route door villabuurt Wilhelminapark is verboden. Dat meldt het Leidsch Dagblad.

De bizarre eis was onderdeel van een CDA-motie. Volgens raadslid Eibertjan van Blitterswijk wordt met het toegangsverbod tot de statige buurt tegemoetgekomen “aan de gevoeligheden in de wijk”. Karin Rosdorff van Hart voor Oegstgeest reageert furieus:

Ik krijg toch het gevoel van de bus waarin alleen de blanken voorin mogen zitten en de rest achterin.

De CDA-motie werd uiteindelijk ingetrokken, maar vooral omdat die niet meer nodig was. Wethouder en loco-burgemeester Jan Nieuwenhuis (tevens CDA) nam de alternatieve looproute op in het eisenpakket aan het COA.

De komst van de statushouders naar Oegstgeest was lange tijd onzeker, onder meer omdat de VVD zich maandenlang fel verzette. Volgens die partij was de woningnood onder de eigen bewoners te hoog om in het leegstaande Hoefijzergebouw asielzoekers te huisvesten. Dat leverde vooral hoon op van onder meer Progressief Oegstgeest en D66 die de VVD te kennen gaf dat het gebrek aan sociale woningbouw toch vooral te wijten is aan “jarenlang VVD-beleid”.

