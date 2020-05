Steeds meer Europese landen stellen mondkapjes in ov verplicht

Reizigers die met de Eurostar willen reizen mogen de hogesnelheidslijn naar Londen van komende week alleen betreden met een mondkapje. De maatregel wordt doorgevoerd om besmettingsgevaar in de stations en aan boord van de trein terug te dringen. De verplichting is in lijn met de richtlijnen die zijn afgekondigd door de Franse en Belgische regeringen, aldus het ov-bedrijf dat met een beperkte dienstregeling werkt.

Reizigers die geen masker dragen kunnen geweigerd worden en lopen in België en Frankrijk het risico bekeurd te worden door de autoriteiten. Het mondmasker is bedoeld om de versoepeling van bepaalde maatregelen mogelijk te maken. Overigens houdt België tot 8 juni de landsgrenzen gesloten voor niet-noodzakelijk personenverkeer.

In Engeland is het mondkapje nog niet verplicht, net als in Nederland. Veel andere Europese landen zijn wel overgegaan tot invoering van het middel. Er is discussie over de vraag hoe effectief het beschermingsmiddel is om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het Outbreak Management Team onderzoekt in opdracht van het kabinet de voor- en nadelen. Een beslissing over de invoering wordt binnen enkele dagen verwacht. Mogelijk is een wetswijziging vereist want gezichtsbedekking is juist in het openbaar vervoer verboden, het zogeheten boerkaverbod.

In Duitsland, Oostenrijk, Slowakije, Tsjechië, Italië en Spanje is het persoonlijke beschermingsmiddel al verplicht. De mondkapjes worden gratis uitgedeeld of zijn tegen een gering bedrag te koop. In Italië mag maximaal 50 cent in rekening gebracht worden voor het attribuut.

OV-bedrijven in Nederland wil dat het mondkapje ook hier verplicht wordt. Het AD schrijft:

In een vrijdag uitgebracht advies vraagt het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) om mondkapjes verplicht te stellen voor zowel reizigers als personeel. Volgen onder meer NS en andere vervoerders is de 1,5 meter eis in het OV onwerkbaar. (…) Volgens NS en andere vervoerders is er maar één uitkomst denkbaar, wil het openbaar vervoer tenminste rendabel kunnen draaien. Zonder mondkapjes is er voor maximaal een kwart van het normale aantal reizigers plek in de trein of metro. In bus of tram, die nog smaller zijn, is dat hoogstens 15 procent.

In de VS leidt het verplicht stellen tot zulke conflicten dat een stad als Oklahoma City na dreigementen de maatregel snel heeft teruggedraaid.

Ik heb het geprobeerd – in de supermarkt – en werd er stiknerveus van. Verder vermoed ik dat mondkapjes in NL net zo populair zullen worden als valhelmen voor fietsers. Waarom mondkapjes zo aantrekkelijk zijn, terwijl dagelijks gebruik weinig zin heeft https://t.co/4bBPXqcuTX — Francisco van Jole (@2525) May 1, 2020

cc-foto: Alain GiA