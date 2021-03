‘Stel avondklok in voor mannen zodat het buiten veiliger wordt voor vrouwen’

Er moet een avondklok komen voor mannen die om 6 uur ’s avonds ingaat. Dat voorstel heeft barones Jones of Moulsecoomb gedaan in het Britse Hogerhuis. Als mannen ’s avonds gedwongen thuiszitten, zal het buiten veel veiliger worden voor vrouwen, meent de barones die lid is van de Green Party.

Jones deed haar voorstel naar aanleiding van de moord op de 33-jarige Sarah Everard. Deze Londense vrouw verdween vorige week en werd deze week dood in een bos teruggevonden. Er is inmiddels een 48-jarige politieagent aangehouden als verdachte.

Het avondklokvoorstel van Jones heeft tot talloze boze reacties geleid, schrijft de barones op Twitter. “Niemand maakt er een probleem van als de politie vrouwen adviseert om thuis te blijven, maar als ik een voorstel doe raken mannen helemaal van de kook.”

Since my comments about a curfew for men to keep women safe, I've had a deluge of misogynistic emails and tweets. Which rather proves my point about the problem being with men … — Jenny Jones (@GreenJennyJones) March 11, 2021

“Mannen begrijpen niet onder welke druk vrouwen staan”, stelt Jones. De barones raakt daarmee een gevoelig punt. Op sociale media delen Britse vrouwen de afgelopen dagen massaal hun nare ervaringen met mannen.

“In 2021 heb ik op mijn 45ste nog steeds een avondklok”, stelt Times-columnist Caitlin Moran. “Mijn dag ‘buiten’ eindigt als de zon ondergaat. Als ik dan nog niet de hond heb uitgelaten of gejogd, dan kan het niet meer. Vandaag moest ik om 16.00 uur stoppen met werk om te kunnen sporten.”

Ook schrijver Julie Cohen legt op Twitter uit waarom vrouwen altijd op hun hoede zijn, en hoe dat hun leven beïnvloedt.

This is a picture of me a few years ago, at a publishing party. It was a fun party. I met a lot of great colleagues, and some quite famous people. I'd been told that my book was the top selling ebook in the company. I was wearing a new dress. I felt great: successful, pretty. 2/ pic.twitter.com/RFEHArHpi5 — Julie Cohen (@julie_cohen) March 11, 2021

Across from me on the Tube carriage, were three men. Middle aged, white, middle class. They looked like dads at my son's school. They'd been at a party, or a sporting event; they were drunk and very merry. They kept on looking at me and sniggering. Finally one said 'Nice hat.' 4/ — Julie Cohen (@julie_cohen) March 11, 2021

I knew that when they said 'Nice hat' what they really meant was: 'Nice tits.' 6/ — Julie Cohen (@julie_cohen) March 11, 2021

I didn't say anything. I tried to ignore them. You're taught to ignore men, because if you encourage them they might get worse. If you refuse them, they might get much worse. They asked me my name. I didn't answer. They said, 'You look like a Jemima. We'll call you Jemima.' 8/ — Julie Cohen (@julie_cohen) March 11, 2021

(This is a totally normal story by the way. There is nothing special or unusual at all about this story. Because #NotAllMen is wrong.) 10/ — Julie Cohen (@julie_cohen) March 11, 2021

They were normal men. They'd mentioned their wives. Their kids. They were just having a day out in London, had a few beers. They weren't rapists or murderers. They were just being assholes, normal blokes, trying to flirt and banter. That's what I told myself to feel safe. 12/ — Julie Cohen (@julie_cohen) March 11, 2021

I walked quickly out of sight. Took off my hat. Pulled on a scarf. Tucked up my hair. Walked to the next platform, took a train in the opposite direction. Rode it one stop, got out. Took another train back to my destination. Looked around for the men in case they hadn't left. 14/ — Julie Cohen (@julie_cohen) March 11, 2021

I was fine, in the end. I was safe. They didn't mean any harm. I have never worn that dress again. I will never forget how they stripped everything from me: my enjoyment, my feeling of safety, my professional achievement, my self-esteem. Even my name. 16/ — Julie Cohen (@julie_cohen) March 11, 2021

We can't tell which men are safe because even the ones who are supposedly safe feel enabled to humiliate us for fun. No men are safe. Normal men aren't safe. We are never safe because our society believes that the safety of women is not as important as the entitlement of men. 18/ — Julie Cohen (@julie_cohen) March 11, 2021

(A PS, 5 minutes later: having written about this everyday occurrence, I'm shaking. I remember how scared I was. I'm thinking about the men who are going to tell me that I'm wrong and blowing things out of proportion. And much worse has happened to me. But this was SO NORMAL.) — Julie Cohen (@julie_cohen) March 11, 2021