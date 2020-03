Stel dat naar Noordpool vlucht voor corona, komt van koude kermis thuis

Een Canadees stel wilde zo graag het coronavirus ontlopen, dat de twee huis en haard achterlieten om een veilig heenkomen te zoeken op de Noordpool. Eenmaal daar aangekomen werden ze door de lokale bewoners direct in quarantaine geplaatst en vervolgens weer weggestuurd.

Het echtpaar uit Quebec verkocht vrijwel alles wat ze bezaten, stapten in de auto en reden vervolgens ruim 5.500 kilometer naar het noordwesten en pakten daar een vliegtuig voor de laatste 800 kilometer, diep de Yukon in. Doodsbenauwd door de berichten over de coronapandemie hadden de twee een plek op de kaart uitgezocht die hen het veiligst leek. Dat werd Old Crow, een gehucht ten noorden van de poolcirkel.

Bij de vlucht uit Quebec lapten de twee ook nog eens de door de Canadese overheid net ingestelde regel aan hun laars om niet-noodzakelijke reizen uit te stellen. Daarbij wordt met name afgeraden om vanuit stedelijk gebied het binnenland in te trekken, omdat daarmee onbewust het coronavirus kan worden meegenomen naar een gebied dat slecht bereikbaar is en waar medische zorg en voedselvoorraden niet zo vanzelfsprekend zijn als in de stad.

Al op het vliegveldje van Old Crow werden de twee in de kraag gevat door de veiligheidsbeambte uit het dorp, die direct zag dat het stel niet uit de buurt vandaan kwam. Daarop werden ze naar een motel gestuurd en overgedragen aan de Canadese Bereden Politie, oftewel de Mounties, die de twee verbood de motelkamer te verlaten tot er een terugvlucht beschikbaar was.

Dana Tizya-Tramm, leider van de Vuntut Gwitchin – de oorspronkelijke bewoners van het gebied – zei wel medelijden met het stel te hebben, maar vooral rekening te moeten houden met de lokale bevolking. In het gebied is nog geen enkele besmetting met het coronavirus en er is geen arts, alleen een verpleegkundige. Daarnaast is het maar goed dat de twee weer zuidwaarts zijn gestuurd, aangezien ze totaal onvoorbereid waren op leven in de poolcirkel: ‘Ze kwamen uit het vliegtuig gekleed in een joggingbroek, een jas en een muts. Ze hadden niet eens handschoenen.’

Bron: Politico / cc-foto: Murray Dewing