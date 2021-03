Stemming slaat om, 23 zetels voor Omtzigt zonder CDA

Als Pieter Omtzigt met een eigen partij zou meedoen aan de verkiezingen, dan zou hij 23 zetels halen. Dat concludeert Maurice de Hond op basis van een nieuwe peiling. Omtzigt zou zijn stemmen overal vandaan halen, maar vooral bij het CDA. De christendemocraten zouden volgens De Hond nog maar 9 zetels overhouden. Dat zijn er zes minder dan de partij vorige week haalde bij de verkiezingen. De PVV zou vier zetels kwijtraken.

Vooralsnog is dit allemaal louter hypothetisch: Omtzigt is nog altijd lid van het CDA en er komen geen nieuwe verkiezingen aan. Oud-Tweede Kamervoorzitter Frans Weisglas opperde vrijdag wel om opnieuw naar de stembus te gaan. Hij noemde het “zeer ongepast” dat bewindslieden hebben nagedacht over een mogelijke nieuwe functie voor Omtzigt.

Donderdag moesten de verkenners Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren vertrekken, nadat de laatste zich had laten fotograferen met aantekeningen over een ‘functie elders’ voor Omtzigt. Eerder was er binnen het CDA en daarbuiten woede ontstaan over een fluistercampagne tegen Omtzigt. Anonieme CDA’ers verklaarden tegen De Telegraaf dat Omtzigt regelmatig in huilen uitbarst, met spullen gooit en symptomen van overspannenheid vertoont.

Voor ten minste een CDA’er was dit reden om haar lidmaatschap van de partij op te zeggen. Bouwien Rutten, die fractievoorzitter van het CDA is geweest in de Provinciale Staten van Overijssel, meent dat het CDA Omtzigt verkeerd behandelt.

Omtzigt bleek bij de verkiezingen van vorige week bijzonder populair. Hij kreeg 342.472 voorkeurstemmen. Lijsttrekker Wopke Hoekstra haalde 437.240 stemmen. Omtzigt wordt geprezen voor zijn inzet voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire. Samen met SP-Kamerlid Renske Leijten heeft hij zich in het schandaal vastgebeten.

De echtgenote van Omtzigt, Ayfer Koç, prees Leijten zaterdag op Twitter voor haar steun aan Omtzigt.