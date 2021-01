Sterft, gij oude vormen en gedachten: PvdA Zeeland wil nieuwe Internationale

“Ontwaakt verworpenen der aarde, Ontwaakt verdoemd in hong’ren sfeer.” Zelfs PvdA-leden hebben tegenwoordig wel eens een spiekbriefje nodig bij het zingen van de Internationale. Het is ook niet eenvoudig om de archaïsche tekst – de vertaling van Henriette Roland Holst dateert uit 1900 – te onthouden.

Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de PvdA roept de afdeling Zeeland musici daarom op een nieuwe versie van het strijdlied te maken: dezelfde boodschap, maar dan in modern Nederlands. In het nieuwe nummer moet in ieder geval een deel van de melodie van het oorspronkelijke lied zijn terug te horen.

Een jury bestaande uit Statenlid Ralph van Hertum en kandidaat-Kamerleden Barbara Oomen en Marco Eestermans, gaat de inzendingen beoordelen. De winnaar krijgt een bos rozen en 75 euro.

Foto: PvdA’ers zingen de Internationale tijdens het partijcongres in Nieuwegein in 2017.