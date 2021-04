Steun uit zorg voor oproep burgemeesters tot heropening buitenruimtes

Maurice van den Bosch, voorzitter Raad van Bestuur van het Amsterdamse ziekenhuis OLVG, steunt de oproep van burgemeester Halsema en haar collega’s uit Rotterdam, Den Haag en Utrecht om buitenruimtes zo snel mogelijk te heropenen. “We denken dat versoepelen contrair staat op lockdown regels in belang van belasting zorg. Maar eens met BM-ers dat beheerste openstelling van buitenruimten juist kan helpen om besmettingen te voorkomen, omdat zo ongeregelde samenkomsten tegen worden gegaan”, schrijft de bestuurder op Twitter.

Op NPO Radio 1 gaf Aboutaleb een toelichting op de oproep. “Wij vinden toch dat er een gecalculeerd risico moet worden genomen, zoals dat ook is gedaan met het openen van het basisonderwijs. Ook daar wisten wij dat als je dat open zou zetten, dat ging leiden tot besmettingen en dat is ook gebeurd. De vraag is nu echt: wat weegt op een gegeven moment in de rekensom op? Het gevaar op besmettingen, het maatschappelijk welzijn van mensen, regels die niet gehandhaafd worden en in toenemende mate de vaccinatie van de bevolking?”

Ook politici beginnen zich te roeren nu het demissionaire kabinet heeft besloten de strenge maatregelen te handhaven. Reinier van Dantzig, fractievoorzitter van D66 in Amsterdam en horeca-ondernemer, twittert: “Burgemeesters snappen wat er nodig is om de stad leefbaar en veilig te houden, dan moet je daar ook naar luisteren. Het wordt straks mooi weer, Koningsdag etc, dus een puinhoop in de stad… Dus help de stad & open de terrassen! Ps: de horeca kan dit veilig!”

Overigens zijn andere bestuurders uit de zorg juist opgelucht dat de versoepelingen niet doorgaan:

“Dit is zuur voor heel veel mensen die op versoepelingen hadden gerekend of gehoopt”, zegt Ad Melkert, bestuursvoorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, in het NOS Radio 1 Journaal. “Maar het is ook hartstikke nodig, want het is alle hens aan dek in de ziekenhuizen.”

cc-foto`: Roel Wijnants