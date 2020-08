Voormalig Trump-adviseur Steve Bannon gearresteerd wegens oplichting

De voormalige Witte Huis-adviseur Steve Bannon is gearresteerd wegens fraude. Samen met drie anderen zou hij mensen geld afhandig hebben gemaakt met de online inzameling ‘We Build The Wall’. Dat meldt Associated Press.

Bannon en consorten zamelden meer dan 25 miljoen dollar in voor de bouw van een muur aan de Amerikaans-Mexicaanse grens. Van het ingezamelde geld drukte Bannon ruim een miljoen achterover voor ‘onkosten’, stelt de Amerikaanse Justitie.

Volgens de aanklagers “lichtten de aangeklaagden honderdduizenden donoren op, onder het valse voorwendsel dat al het ingezamelde geld zou worden gebruikt voor de bouw” van de muur. De initiatiefnemers voor de inzameling beweerden herhaaldelijk dat ze geen cent in eigen zak zouden steken.

De mensen achter ‘We Build The Wall’ lieten in Texas een hek van vijf kilometer bouwen. Hoewel de financiering afkomstig was van fans van Trump, was de Amerikaanse president toch niet te spreken over het bouwwerk. “Ze hebben het alleen maar neergezet om mij er slecht uit te laten zien.” Het hekwerk begint overigens al slijtage te vertonen.