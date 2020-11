Steve Bannon: Onthoofd dr. Fauci en chef FBI en plaats hun hoofden op staken

Steve Bannon, rechtsextremist en oud-adviseur van Donald Trump, heeft voorgesteld viroloog dr. Fauci en het hoofd van de FBI Christopher Wray te onthoofden als signaal naar de rest van de overheid dat ze zich naar de regering moeten schikken. Bannon deed die uitspraak in zijn eigen podcast. Bannon zei ook dat als het aan hem lag, de hoofden op staken zouden worden geplaatst aan weerszijden van het Witte Huis, als duidelijk zichtbare waarschuwing. Het zou volgens Bannon een duidelijk signaal moeten zijn die een tweede termijn van Trump inluidt. Twitter heeft het account van Bannons podcast permanent geblokkeerd en YouTube heeft de aflevering verwijderd.

Steve Bannon calls for beheading Dr. Fauci and FBI Director Wray: pic.twitter.com/EU1P4X5Z4U @FBI #Bannon — Frank Figliuzzi (@FrankFigliuzzi1) November 5, 2020

Bannon is momenteel op borgtocht vrij. Er loopt een federaal onderzoek naar de oud-topadviseur van Trump wegens grootschalige fraude. In augustus werd hij gearresteerd omdat hij ruim een miljoen dollar had weggesluisd uit een fonds dat geld inzamelde voor de bouw van Trumps muur bij Mexico.

cc-foto: Gage Skidmore