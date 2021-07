Stientje van Veldhoven stapt uit kabinet vanwege nieuwe baan

Wil de laatste bewindspersoon van Rutte-III het licht uitdoen? Demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) vertrekt uit het kabinet omdat ze een nieuwe baan heeft gevonden. De D66’er wordt directeur Europa van het World Resources Institute (WRI).

Daarnaast keert VVD’er Bas van ’t Wout (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), die sinds mei vanwege een burn-out thuiszit, definitief niet terug. Zijn portefeuille wordt de afgelopen maanden waargenomen door Wouter Koolmees. Er wordt nog altijd gezocht naar een opvolger van Van ’t Wout.

Cora van Nieuwenhuizen neemt voorlopig de taken van Van Veldhoven waar. Ondertussen gaat D66 op zoek naar een opvolger. De verwachting is immers dat het demissionaire kabinet nog wel even blijft zitten.

Minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag legt haar portefeuille als minister van Buitenlandse Handel neer. Die functie is niet langer vol te houden vanwege “de aard en omvang van de gecombineerde portefeuilles”.