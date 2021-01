‘Stoffen mondkapjes beschermen onvoldoende tegen Engelse variant’

De Franse autoriteiten adviseren om niet langer stoffen mondkapjes te dragen. Dergelijke mondmaskers beschermen onvoldoende tegen nieuwe besmettelijkere varianten van het coronavirus, meent de Hoge Raad voor Volksgezondheid. De afgelopen maand doken er nieuwe, besmettelijke versies van het coronavirus op in het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Brazilië.

Frankrijk heeft het dragen van mondkapjes verplicht gesteld in alle publieke binnenruimten. Ook moeten mensen in 400 Franse plaatsen op straat een masker op. Wie zich niet aan de regels houdt of het mondkapje niet op de juiste manier draagt, riskeert een boete van 135 euro.

Voorlopig houden de Franse autoriteiten het bij een dringend advies om geen stoffen mondkapje te dragen, en is er nog geen verplichting voor medische mondmaskers. Bij de oosterburen is het al wel zover: Duitsland stelt het dragen van medische mondmaskers verplicht in het openbaar vervoer.

In Nederland adviseert het RIVM juist om niet-medische mondkapjes te dragen. De vakbonden dringen erop aan om de Nederlandse voorraad van 750 miljoen medische mondkapjes beschikbaar te stellen aan mensen die bij hun werk onvoldoende afstand kunnen houden tot anderen.

cc-foto: Ben Kerckx