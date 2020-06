Stones dreigen met rechtszaak tegen Trump vanwege muziekmisbruik

De Rolling Stones dreigen een rechtszaak aan te spannen tegen Donald Trump, als hij hun muziek blijft gebruiken tijdens campagnebijeenkomsten. De rockgroep wil dat de Amerikaanse president zijn rally’s niet langer afsluit met ‘You Can’t Always Get What You Want’. Dat meldt Rolling Stone.

Dat Trump hun muziek gebruik is de Britse artiesten al jaren een doorn in het oog. Tijdens de verkiezingscampagne van 2016 twitterde de groep al dat Trump geen toestemming had voor het gebruik van ‘You Can’t Always Get What You Want’. “The Rolling Stones steunen Trump niet.” De Amerikaanse auteursrechtenorganisatie BMI heeft Trump al verscheidene malen laten weten dat hij geen toestemming heeft om de muziek van de Stones te gebruiken.

Eerder deze week liet de nabestaanden van Tom Petty weten dat zij willen dat Trump stopt met het gebruik van het nummer ‘I Won’t Back Down’ van de in 2017 overleden muzikant. Zij willen niet dat mensen denken dat Petty Trump zou hebben gesteund. “Zowel wijlen Tom Petty als zijn familie zijn fel tegen racisme en elke vorm van discriminatie”, stelden ze in een verklaring. Ook Neil Young en R.E.M. hebben bezwaar gemaakt tegen het gebruik van hun muziek tijdens Trump-bijeenkomsten.

cc-foto: Sebastiaan Laan