Stop op AstraZeneca vaccinaties bij burgers jonger dan 60 wegens vrees voor bijwerkingen

Nederland staakt voorlopig het toedienen van het vaccin AstraZeneca aan personen onder de 60 jaar. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid verordonneert omdat er mogelijk bloedstollingsproblemen kunnen optreden. Er zijn tot nu toe vijf gevallen bekend van vrouwen tussen de 25 en 65 jaar die mogelijk te maken kregen met dergelijke bijwerkingen. Een van hen is overleden aan een longembolie. De verschijnselen traden binnen tien dagen na toediening van het vaccin op. Er zijn tot nu toe circa 400.000 vaccins van AstraZeneca toegediend.

Of er werkelijk sprake is van een verband tussen het vaccin en de complicaties is nog niet duidelijk. Minister van Volksgezondheid zegt dat het zekere voor onzekere genomen moet worden, “daarom is het verstandig om nu uit voorzorg even op de pauzeknop te drukken”.

Mensen onder de 60 die al een afspraak hadden om geprikt te worden krijgen een annuleringsbericht. Het Europees Medicijn Agentschap EMA oordeelde eerder dat het vaccin veilig is, ondanks een mogelijk verband met de bloedstollingsproblemen. Duitsland zette het toedienen van de vaccins eerder deze week al stop.

Geneesmiddelenautoriteit CBG adviseert mensen om direct contact op te nemen met een arts als er na een prik met het AstraZeneca-coronavaccin na drie dagen weer ziekteverschijnselen optreden met daarbij onverwachte of onbekende klachten, evenals wanneer er grotere of kleinere blauwe vlekjes (puntbloedingen) in de huid ontstaan.

De vaccinatiecampagne, die al onder vuur ligt, loopt door de tegenslag opnieuw vertraging op.

cc-foto: ŽupaBA VUCBA