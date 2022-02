Storm van kritiek op Gorillas

Op sociale media wordt verontwaardigd gereageerd op het nieuws dat flitsbezorger Gorillas zijn fietsers tijdens de hevige storm tot 18:00 uur liet doorfietsen. Mensen roepen onder meer op tot een boycot van de dienst.

Niet en nooit bestellen bij die klootzakken. Daarmee houdt je dit alleen in stand. https://t.co/aZOJk2LYfD — Elianne van Turennout (@EliannevT) February 18, 2022

“Alle bezorgers, die rijden met elektrische fietsen, worden uitgerust met dikke winterjassen, regenjassen en -broeken, handschoenen, regenlaarzen, helmen, brillen en nekwarmers”, berichtte RTV Utrecht om 15:40 uur, toen het al hard stormde. Onverantwoordelijk, is de breed gedeelde mening op Twitter. Om 18:00 uur maakte het bedrijf bekend toch te stoppen met bezorgen.

De overheid roept mensen op om binnen te blijven vanwege storm Eunice. In Amsterdam en Diemen waren aan het begin van de avond al drie doden gevallen door omgevallen bomen.

In de Efteling bleven alle attracties tot ongeveer vier uur vrijwel allemaal open. Daarna besloot het pretpark alsnog in te grijpen. Even na vijf uur werden bezoekers opgedragen om te vertrekken.