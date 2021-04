Stormloop op petitie van zorgmedewerkers tegen massa-evenement commerciële radio

Een petitie tegen het laten doorgaan van het testevenement ‘Oranjedag’ van Radio 538 in Breda is binnen enkele uren door tienduizenden mensen ondertekend. De actie is gestart door Rogier Crolla, chirurg in het Bredase Amphia Ziekenhuis, met steun van collega’s in de zorg. Zaterdagavond tegen tienen waren er al 40.000 ondertekenaars.

Met 538 de zorg geminacht, luidt de noodkreet. “10.000 feestvierders met 538 op het Chasséveld: een slag in het gezicht van de zorgverleners in het ziekenhuis 400 meter verderop. Stop dit evenement!” De commerciële radiozender wil op zaterdag 24 april een ‘538 Oranjedag’ organiseren in het kader van de testevenementen waar minister Hugo de Jonge in coronatijd het openbare leven op gang wil brengen.

Teken en verspreid: met 538 de zorg geminacht – https://t.co/JNAPMD9Y9w https://t.co/6GKxWuyoMg — Rogier Crolla (@rogier_crolla) April 17, 2021

Namens ‘verontruste zorgverleners, patiënten op steeds langer wordende wachtlijsten, hun naasten en anderen’ startte de chirurg uit het Amphia de petitie tegen 538 Oranjedag, dat zaterdag 24 april op het Chasséveld gehouden wordt. De zorgmedewerkers willen dat het ‘pseudo-experiment’ gecanceld wordt. “Het vieren van een feest met 10.000 man op 400 meter van een door Covid overbelast ziekenhuis is een slag in het gezicht van patiënten en zorgverleners”, valt er te lezen op de pagina van de petitie. De petitie onder de naam ‘Met 538 de zorg geminacht’ is in minder dan een dag al meer dan 3.000 keer getekend en de teller loopt nog op. Breda Vandaag schrijft dat de chirurg en zijn collega’s niet de enigen zijn die kritiek hebben op het feest.

Ook de lokale horeca is niet blij met de komst van 538 Oranjedag. Eerder deze week schreef horeca-ondernemer Patrick van Asch al een open brief aan burgemeester Paul Depla, waarin hij schreef dat hij het evenement krankzinnig en onacceptabel vindt. Mede omdat het op steenworp afstand van de gesloten horecazaken wordt georganiseerd. Volgens de burgemeester kan er echter met het evenement meer ervaring worden opgedaan over hoe grootschalige evenementen in de buitenlucht kunnen worden georganiseerd. Daarnaast geeft hij aan dat het natuurlijk balen is dat de terrassen niet open zijn. Maar de terrassen gaan toch niet open als we nee zeggen tegen 538. “Laten we niet tegenover elkaar staan. Maar samen kijken hoe we na deze langdurige crisis we weer op een veilige manier mooie dingen kunnen doen.”

Na het starten van de verkoop ontstond er een run op de tickets. Er bleken ruim 1 miljoen aanvragen binnen te zijn gekomen om in aanmerking te komen voor de loterij.

