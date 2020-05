Strandbezoekers laten enorme puinhoop achter, opruimen niet zonder gevaar

Omroep Zeeland meldt dat Zeeuwse stranden bezaaid liggen met afval, een dag nadat de menigtes op Hemelvaartsdag verkoeling kwamen zoeken.

In diverse berichten op Facebook is te lezen dat er begrip is voor dat er veel mensen naar het strand kwamen, maar niet voor het feit dat er zoveel afval is blijven slingeren. De lifeguards in Vlissingen roepen dan ook op om je ‘troep gewoon even in de afvalbak te gooien.’