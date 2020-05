Vakbeweging FNV en werkgeversorganisatie VNO-NCW proberen met elkaar tot een oplossing te komen over het conflict dat FNV heeft met het kabinet over afschaffing van de boete op ontslag. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) wil in het nieuwe steunpakket voor bedrijven van die boete af. Om faillissement te voorkomen, moeten bedrijven kunnen reorganiseren, redeneert koolmees, met steun van de werkgevers. De vakbonden zijn mordicus tegen, zij willen de ontslagboete handhaven tot 1 september.

Een oplossing lijkt binnen handbereik als de vakbonden in bedrijfstakken en bedrijven mogen meepraten over eventuele ontslagen en wat daar tegenover staat. FNV-voorzitter Han Busker is hier voorstander van. VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer begrijpt die wens, maar zijn achterban is huiverig, zegt hij in de podcast Betrouwbare Bronnen, waarin ze samen een gesprek voeren.

Aan mijn kant zeggen de ondernemers: potverdorie Hans wat is dat nou, het bloed loopt bij mij door de kraan en die vakbonden willen niks. Als de heer Busker en ik hier zitten te praten, kunnen wij het analytisch vrij snel eens worden. Dan zou je zo graag willen dat dat wordt vertaald naar de sectoren. Maar in die sectoren gaat van alles fout. De vakbeweging heeft daar onderhandelaars zitten die volgens mijn mensen helemaal niks willen.

Aan vakbondskant wordt geklaagd over werkgevers die misbruik willen maken van de crisis. Han Busker: “Als je op nationaal niveau samen een gesprek hebt, kom je met elkaar een heel eind. Maar wij komen op heel veel plekken moeilijk in gesprek met ondernemingen. En dat wringt.”

Hans de Boer vreest dat de economie de komende maanden veel harder instort dan de cijfers nu aankondigen. “Er zijn nu prognoses van economische krimp van min zesenhalf. Misschien gaat het wel naar min tien. Ik vrees dat de hele buitenlandsector door de hoeven zakt. Bij onze waterbouwkundige werken komt geen nieuwe opdracht meer binnen. Die klap komt na de zomer. Dan móet de economie zich aanpassen. Dat is ook de reden geweest voor het kabinet om te zeggen: misschien moet die boete er maar af. En ik denk persoonlijk dat dit verstandig is.”

Busker: “We voeren dit soort gesprekken hard met elkaar. Ook wij willen geen bedrijf om laten vallen. Ik snap dat Hans de Boer zegt: ondernemers willen geen mensen ontslaan. Dus ga per bedrijfstak en in de bedrijven met elkaar in gesprek en kijk hoe je de oplossing kan vinden.”

De Boer: “Maar dan moet je wel het vertrouwen hebben aan beide kanten dat dat ook eerlijke en goede gesprekken zijn. En dat vertrouwen is op dit moment in de sectoren niet in voldoende mate aanwezig. Aan mijn kant wordt gedacht: ze bewegen toch geen millimeter, er gebeurt niks.”

Een van de sectoren waar de verhoudingen stroef zijn, is de horeca. “Binnen de horeca is de druk enorm, dat voelt iedereen”, zegt Busker. “Toch is het nog niet gelukt om werkgevers en werknemers daar op een fatsoenlijke manier aan tafel te krijgen. De voorzitter van de Horecabond zegt mij: we komen niet meer in gesprek.”

cc-foto: Sebastiaan ter Burg