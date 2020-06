Streamingdiensten verwijderen Little Britain om racistische stereotypen

Het Britse satirische sketch-programma Little Britain is vrijdag door streamingdiensten offline gehaald vanwege racistische stereotypen. Acteurs Matt Lucas en David Walliams spelen meermaals niet-witte personages, waarbij ook gebruik gemaakt werd van het racistische blackface. ‘De tijden zijn veranderd,’ laat de BBC weten in een reactie.

Onder meer iPlayer (van de BBC), BritBox en Netflix besloten Little Britain uit het aanbod te verwijderen. Eerder nog maakte Netflix bekend in gesprek te zijn met de beide acteurs om nieuwe afleveringen te maken. De streamingdienst wilde niet reageren op het offline halen van de show, maar zei wel “momenteel niet in gesprek te zijn om de show nieuw leven in te blazen”.

De beslissing Little Britain van de streamingdiensten te verwijderen heeft tot woede geleid bij veel fans. Al in 2017 echter liet acteur Matt Lucas weten: “Als ik terug in de tijd kon om Little Britain opnieuw te maken, zou ik geen grappen meer maken over travestieten. Ik zou geen zwarte personages spelen. Eigenlijk zou ik die show nu gewoon niet meer maken. Het zou mensen kwetsen. We maakten destijds een veel wredere vorm van komedie dan ik nu zou doen.”

Little Britain was tussen 2003 en 2007 te zien bij de BBC. Via NPO Start, het streamingplatform van de Nederlandse publieke omroep, is het programma nog wel te zien.