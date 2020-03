Streep door Eurovisie Songfestival Rotterdam

Het Eurovisie Songfestival 2020 gaat niet door. Dat heeft de European Broadcasting Union (EBU) woensdagmiddag besloten. Het Songfestival zou dit jaar in Rotterdam plaatsvinden, na winst van de Nederlandse Duncan Laurence bij de vorige editie.

Op 12, 14 en 16 mei zou het Songfestival neerstrijken in Rotterdam, maar daar gaat als gevolg van de corona-uitbraak een steep door. “Ontzettend jammer, maar het enige verstandige besluit,” zegt de Rotterdamse wethouder Said Kasm tegen RTV Rijnmond. De afgelasting komt niet geheel als een verrassing. Vorige week liet het kabinet weten dat tot begin april evenementen met meer dan honderd bezoekers werden stopgezet, het lag voor de hand dat ook met het Songfestival een maand later geen risico zou worden genomen.

Volgens de EBU is “de gezondheid van artiesten, medewerkers, fans en bezoekers van groot belang, alsook de situatie in Nederland, Europa en de wereld.” De organisatie gaat samen met de omroepen en de gemeente Rotterdam op zoek naar een geschikte nieuwe datum voor het Songfestival in 2021.

cc-foto: Wikipedia