Strenge quarantaineregels gelden niet voor miljardair

Kerry Stokes, een miljardair die zijn fortuin vergaarde in de fossiele industrie, heeft zich kunnen onttrekken aan strenge quarantaineregels. Nadat hij met zijn vrouw met een privé-vliegtuig vanuit een Amerikaans wintersportgebied in de Westaustralische stad Perth was geland mocht het stel doorreizen naar hun villa en daar tot een zelfisolatie van twee weken overgaan. Duizenden andere Australiërs viel die luxe behandeling niet ten deel. Zij werden bij aankomst op vliegvelden resoluut in de gedwongen quarantaine geplaatst. Zo was er een man die zelfs zijn stervende vrouw niet mocht bezoeken en twee weken in een hotelkamer diende te verblijven.

Die strenge regels blijken niet te gelden voor de invloedrijke Stokes, ondanks beloften van de regering dat niemand er aan zou ontkomen. Bij de invoering van de maatregel in maart bezwoer de premier van West-Australiê dat er geen uitzonderingen gemaakt zouden worden. “Iedere West-Australiër die overzee verblijft en terug wil keren zal niet naar huis kunnen gaan maar wordt geïsoleerd in een hotel.”

Voor Stokes werd volgens de autoriteiten een uitzondering gemaakt omdat hij recent nog was onderworpen aan een “medische procedure”. Waar die procedure uit bestond werd niet bekendgemaakt, noch waarom de uitzondering dan ook gold voor zijn vrouw. Volgens de overheid is het niet gepast in te gaan op individuele gevallen en zijn er voor meer mensen uitzonderingen gemaakt. Alleen al in Perth werden bijna 1000 Australiërs in isolement gehouden in hotels na invoering van de maatregel.

