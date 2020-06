De strijd om het lijstrekkerschap van het CDA kan de partij gaan verscheuren. Dat constateert Francisco van Jole bij De Nieuws BV. “Het is De Jonge uit Rotterdam versus Keijzer uit Volendam, de stad versus het platteland en samenwerken met Baudet versus uitsluiten. De Jonge is de man van het midden dus ze moet hem gaan aanvallen. Het zal leiden tot polarisatie.” Van Jole stelt dat het doet denken aan de strijd tussen Verdonk en Rutte in 2006. De VVD verloor vervolgens zes zetels.

Peter Kee constateert dat er binnen het CDA niet gejuicht wordt over de kandidatuur van Keijzer. Volgens hem maakt ze geen kans te winnen omdat er geen enkele prominent is die haar steunt. Van Jole ziet nog wel een mogelijkheid omdat volgens hem de populariteit van Verdonk heeft aangetoond dat vreemdelingenhaat het bij dat deel van de kiezers wint van vrouwenhaat. “Dan zou je Keijzer versus Kaag krijgen. Keijzer kan dan kiezers weghalen bij Baudet, Wilders en zelfs Rutte, terwijl Kaag dat doet bij Klaver en Asscher.” Kee vindt dat Van Jole met die redenering wel heel grote sprongen maakt. “Je kunt vreemdelingenhaat niet in de schoenen van Keijzer schuiven.”

Kee ziet met de kandidatuur van Kaag vooral een probleem voor Klaver. “Die is sowieso de laatste tijd niet zo zichtbaar.”

Aan het begin van het gesprek maakt Kee duidelijk hoe gemakkelijk het mis kan lopen met campagnes. Lodewijk Asscher had een motie ingediend voor extra steun aan de zorg, trompetteerde dat rond voorafgaand aan de stemming maar verscheen op het moment suprême zelf te laat in de vergaderzaal. “Dit gaat natuurlijk gebruikt worden door zijn tegenstanders.”

Tot slot gaat het nog even over het gesprek dat premier Rutte woensdagmiddag heeft met vertegenwoordigers van de Black Lives Matter beweging. Van Jole constateert dat die vertegenwoordigers er juist niet bij zijn en dat Rutte de beweging zo handig tegen elkaar kan uitspelen. “Terwijl dit het moment was om te laten zien dat hij echt de premier van alle Nederlanders is. Hij zou bijvoorbeeld hebben kunnen verklaren dat de Gouden Koets definitief naar het museum verdwijnt. Dat ding gaat in de praktijk toch nooit meer gebruikt worden (vanwege de koloniale afbeeldingen). Dat was een mooi gebaar geweest.”