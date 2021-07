Stroom aan donaties voor rechtszaak tegen homofobe dominee in Krimpen

Duizenden mensen steunen Leon Houtzager die een rechtszaak wil aanspannen tegen de homofobie prekende dominee Anthonie Kort van de streng-christelijke Mieraskerk uit Krimpen aan den IJssel. Houtzager, die juridisch bijgestaan wordt door Gerard Spong, wil dat de dominee veroordeeld wordt wegens groepsbelediging, aanzetten tot haat en discriminatie. Justitie erkende dat de dominee de wet heeft overtreden maar wil de geestelijke niet vervolgen omdat hij zich kan beroepen op de vrijheid van godsdienst.

Inmiddels al meer dan 15.000 euro opgehaald dankzij 2.700 donateurs. Dank jullie wel! 😘🥰 Ontzettend fijn dat jullie mij hierin steunen. Gerard Spong en ik zullen op 28 juli ons uiterste best doen om gelijkheid in Nederland te krijgen. #TikkievoorLeon #TeamLeon #SamenSterk — Leon Houtzager (@leonhoutzager) July 22, 2021

Houtzager vindt dat justitie met twee maten meet. Op zijn actiepagina verduidelijkt hij:

Wat we zien in de rechtspraak in Nederland is willekeur. Imams en politici worden namelijk wel met enige regelmaat vervolgd en veroordeeld wegens groepsbelediging. Ik wil dat iedereen voor de wet gelijk wordt behandelt of je nu religieus bent of niet-religieus. Ik wil de rechter daarom vragen een principe-uitspraak te doen en jurisprudentie te schrijven waarin staat dat artikel 6 van de grondwet niet gebruikt mag worden als excuus om andere wetten te overtreden.

De activist wilde 5000 euro ophalen maar het drievoudige daarvan is al binnen 24 uur gedoneerd. Het COC, dat Houtzager steunt, zegt in een verklaring: “Samen met Leon hebben wij besloten dat geld dat overblijft ten goede zal komen aan LHBTI-acceptatie in de biblebelt. Het onderwerp waar Leon zich al enkele jaren hard voor maakt.”

BNNVARA-presentator Tim Hofman besteedde in februari aandacht aan de haatzaaiende dominee in zijn programma BOOS. Die aflevering is inmiddels meer dan 1,1 miljoen keer bekeken. Hofman steunt de actie van Houtzager.

Geen video? Klik hier.