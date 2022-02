Stroomvretende bitcoinminer stilgelegd om winterramp te voorkomen

De grote Texaanse bitcoinminer Riot Blockchain heeft het delven van cryptomunten gestaakt, om met het oog op het naderende winterweer de stroomvoorraad van de staat niet te belasten. Vorig jaar werd Texas hard getroffen door extreem winters weer, waardoor grote delen van de staat lange tijd zonder stroom kwamen te zitten. Het delven van bitcoin verbruikt enorme hoeveelheden elektriciteit.

Het delven van cryptomunten is populair in Texas, omdat elektriciteit er relatief goedkoop is. Maar alleen al Riot Blockchain, gevestigd nabij de stad Austin, verbruikt net zoveel stroom als 60.000 Texaanse huishoudens. Ook een andere grote bitcoinminer, Compute North, heeft aangekondigd zijn faciliteit in Texas stil te leggen.

Momenteel wordt het zuidwesten van de Verenigde Staten geteisterd door winterse stormen. Verwacht wordt dat de komende weken ook Texas opnieuw met extreem ijzig weer te maken krijgt. Stroomvoorzieningen waren niet bestand tegen de kou en vielen uit. De grootschalige stroomstoringen leidden uiteindelijk ook tot doden.