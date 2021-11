Studenten met corona toch naar universiteit vanwege aanwezigheidsplicht

Studenten van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam zijn met een coronabesmetting naar college gegaan. Dat meldt Het Parool. De studenten vreesden dat de strikte aanwezigheidsplicht anders voor studievertraging zou hebben gezorgd.

De krant sprak met studenten die positief testten en alsnog naar de universiteit gingen:

Normaal gesproken mogen studenten één van de zeven werkgroepen missen, maar door de coronacrisis is dit uitgebreid naar twee. Bij twee gemiste werkgroepen krijg je een vervangende opdracht. “Die vervangende opdracht is veel zwaarder dan de werkgroepen,” zegt de student. Bij drie of meer gemiste werkgroepen is het nog maar de vraag of je het vak nog kan halen.

Volgens de studenten is er geen online alternatief beschikbaar om geen achterstand op te lopen wanneer ze wel in quarantaine gaan. Ook herhaaldelijke mails naar de universiteit leverden niets op. Volgens een woordvoerder van de VU is het begrijpelijk dat de vervangende opdrachten extra druk meebrengt voor de studenten, maar is het ‘onverantwoord’ dat ze met een coronabesmetting naar de universiteit komen.