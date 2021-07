Studio RTL Boulevard ontruimd om ‘serieuze dreiging’

De studio van RTL Boulevard in Amsterdam is zaterdag ontruimd vanwege een ernstige bedreiging. Dat meldt RTL Nieuws. De redactie van het tv-programma nam die beslissing op basis van informatie van de driehoek van burgemeester, politie en het openbaar ministerie. Afgelopen dinsdag werd misdaadverslaggever Peter R. de Vries neergeschoten vlak nadat hij de studio had verlaten.

De uitzending van zaterdag gaat vanwege de ontruiming niet door. Volgens een woordvoerder van de gemeente gaat het om ‘een serieuze dreiging uit de hoek van de georganiseerde misdaad’. Hoe die dreiging eruitziet, is niet bekend. De woordvoerder heeft ook laten weten dat er ‘zichtbare en onzichtbare maatregelen’ rondom de studio zijn genomen.

Beeld: Screenshot RTL Boulevard