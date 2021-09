Succesvolle socialistische burgemeester Parijs wil president worden

De Parijse burgemeester Anne Hidalgo heeft zondag in Rouen bekendgemaakt dat ze presidentskandidaat zal zijn bij de volgende verkiezingen. Daarmee maakte de socialistische politica een einde aan maandenlange speculatie over haar kandidatuur.

De 62-jarige Hidalgo wordt geprezen vanwege de groene revolutie die zij in de Franse hoofdstad doorvoert. Zo is zij er onder meer in geslaagd om de autoverslaafde Fransen aan het fietsen te krijgen.

Ook in Rouen verwees ze naar de klimaatcrisis. “Ik ben kandidaat om onze kinderen een toekomst te bieden.” Ze haalde uit naar Emmanuel Macron. Die heeft het land verdeeld, meent Hidalgo. “Hij moest sociale problemen oplossen, maar maakte ze erger. Hij moest de planeet beschermen, maar hij heeft het milieu de rug toegekeerd.”

Volgens Hidalgo is het tijd voor vernieuwing. “We moeten ons Franse model, dat door verscheidene crises verzwakt is, opnieuw uitvinden.”