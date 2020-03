Tweede flesje handgel 25 keer zo duur, Rutte: nog 10 jaar poepen

Om hamsteren tegen te gaan, introduceren supermarkten en apotheken de nodige restricties. Zo mogen klanten bijvoorbeeld nog maar drie pakjes paracetamol of twee pakken wc-papier meenemen.

Een Deense supermarkt pakt het anders aan. Wie een flesje handgel koopt, is 40 kronen (5,50 euro) kwijt. Wil je er twee, dan moet je 1.000 kronen (134 euro) neertellen, meldt Het Laatste Nieuws.

A supermarket in Denmark got tired of people hoarding hand sanitizer, so came up with their own way of stopping it.

1 bottle kr40 (€5.50)

2 bottles kr1000 (€134.00) each bottle.

Hoarding stopped!#COVID19 #coronavirus #Hoarding pic.twitter.com/qaJb7UZwLr

— 𝙎𝙘𝙝𝙪𝙚𝙧𝙢𝙖𝙣𝙣 🕯️ 🇪🇺🇩🇰🇩🇪🇸🇬 (@_schuermann) March 15, 2020