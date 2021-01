Supermarkt staakt verkoop aardbeien in de winter: duur, smakeloos en schadelijk

De Franse supermarktreus Carrefour verkoopt in de maand januari geen aardbeien meer. De maatregel is de eerste beslissing van een nieuwe directeur, Yoann Alarçon, die een seizoensbewuster beleid wil doorvoeren. Op Twitter licht hij zijn besluit toe: “Mijn eerste beslissing bij Carrefour: het afschaffen van aardbeienverkoop in onze winkels gedurende januari. Ze horen niet in dit seizoen. Ze hebben geen enkele smaak. In plaats daarvan hebben we heerlijke vruchten als kiwi’s en knapperige appels. De aardbeien keren binnen een paar weken weer terug.”

Ma 1ère décision chez Carrefour: supprimer les fraises 🍓de nos magasins en janvier. ➡️Ce n'est pas la saison

➡️Elles manquent terriblement de goût

➡️Nous avons à la place de délicieux agrumes, des kiwis 🇫🇷 et des pommes croquantes. Retour des fraises dans quelques semaines 😉 — Yoann Alarçon (@YoannAlarcon) January 6, 2021

Het normale seizoen voor aardbeien loopt van maart tot juni. De aardbeien die in januari in de winkels liggen komen uit Afrika. Alarçon wil wachten tot half februari als de aardbeienoogst uit Spanje beschikbaar komt. Vrijwel alle aardbeien die in de Nederlandse supermarkten liggen zijn van het ras Elsanta. Dat heeft als kenmerk dat de vruchten lang goed blijven maar ook dat het in vergelijking met andere aardbeisoorten amper smaakt heeft.

Klanten van Carrefour drongen er na het bekend worden meteen op aan dat de maatregel ook voor tomaten gaat gelden, die met dezelfde problemen kampen. Alarçon antwoordde dat ze nog even geduld moeten hebben.

On va y aller petit à petit 😉 — Yoann Alarçon (@YoannAlarcon) January 7, 2021

cc-foto: Thierry Leclerc