Surinaamse verzetsheld Anton de Kom in Canon van Nederland

De Surinaamse verzetsheld Anton de Kom is opgenomen in de Canon van Nederland, die bestaat uit vijftig lemma’s die een samenvatting geven van de Nederlandse geschiedenis. Ook de eerste vrouwelijke minister, Marga Klompé, staat nu in het overzicht. De nieuwe Canon van Nederland werd maandag aangeboden aan minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs).

Anton de Kom werd in 1898 geboren in Paramaribo. In 1921 verhuisde hij naar Nederland, waar hij over de geschiedenis van Suriname en de slavernij ging schrijven. Zijn bekendste werk is het boek ‘Wij slaven van Suriname’.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog sloot De Kom zich aan bij het verzet tegen de Duitse bezetting. Hij schreef onder meer voor de illegale krant De Vonk. In augustus 1944 werd hij gearresteerd. De Kom overleed op 24 april 1945 in concentratiekamp Neuengamme.

“In de jaren zestig herontdekken studenten zijn boek”, valt te lezen op de site van de Canon van Nederland. “Na de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 wordt De Kom steeds meer vereerd als held. Zijn boeken en zijn gedachtegoed zijn zowel in Nederland als Suriname nog steeds een inspiratiebron.”

De herijkte Canon van Nederland werd net bekend gemaakt.

Voor wie mee deed aan de gokwedstrijd – nieuw zijn o.a.:

– Johan van Oldenbarnevelt

– Marga Klompé

– Anton de Kom

Eruit o.a.:

– De Stijl

– Buitenhuizen

– De Grachtengordel #canonvannederland #canon #zoekdeverschillen pic.twitter.com/0032qpKTSz — Eveline van Rijswijk (@eamvanrijswijk) June 22, 2020

cc-foto: Richardkiwi, standbeeld Anton de Kom in Amsterdam Zuidoost