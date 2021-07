Syfilis-uitbraak als gevolg van coronacrisis

Ierland kampt met een uitbraak van syfilis, zo hebben de autoriteiten bevestigd. Er is sprake van een “potentieel groot aantal niet gediagnosticeerde besmettingen” van de gevreesde seksueel overdraagbare ziekte. Het HSE Sexual Health and Crisis Pregnancy Programme wijt de verontrustende situatie aan de coronacrisis. Door het gevaar van besmettingen zijn soa-klinieken in het land tijdelijk gesloten geweest en sindsdien niet meer volledig heropend, schrijft The Journal. Ook in onder meer Canada, Australië, Noorwegen en de VS is al eerder een toename van syfilis-besmettingen vastgesteld.

Aanvankelijk daalde het aantal besmettingen in Ierland als gevolg van de lockdown maar vorig jaar was er plots sprake van een stijging en die zet nog steeds door. In de eerste vier maanden werden al 242 gevallen vastgesteld, tegenover 562 over heel 2020. De besmettingsgevallen betreffen vooral jonge mannen.

Syfilis is weliswaar goed te behandelen maar de ziekte is zeer besmettelijk en veel dragers ontwikkelen geen symptomen. Als de infectie niet behandeld wordt kunnen er tot jaren later ernstige gezondheidsproblemen ontstaan aan hart, hersens, ogen en zenuwstelsel. Zwangere vrouwen kunnen de ziekte overdragen aan hun ongeboren kind.

De autoriteiten proberen de ziekte onder meer terug te dringen middels een proef met een gratis zelftest die online besteld kan worden.

Vorige maand meldde het Centrum Seksuele Gezondheid dat er in 2020 in Nederland ruim 30 procent minder soa-testen zijn afgenomen en het aantal positieve testen was gestegen. Een dermatoloog van het Amsterdamse UMC verklaarde bij die gelegenheid dat het zicht is verloren op hoeveel soa’s er op dit moment rondgaan in Nederland.

cc-foto: Army Medicine