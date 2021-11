Sylvana Simons: motie van wantrouwen tegen Rutte en De Jonge om ‘rampzalig’ beleid

Sylvana Simons (BIJ1) zal woensdagmiddag een motie van wantrouwen indienen tegen Mark Rutte en Hugo de Jonge vanwege hun coronabeleid. Simons, die het Nederlandse beleid “rampzalig” noemt, botste in juli al met Rutte nadat ze een motie had ingediend waarin onder meer stond dat het coronabeleid van het kabinet “30.000 doden tot gevolg” heeft gehad. Rutte noemde die motie “onbeschaamd en onbeschaafd”.

Sindsdien is de kritiek op de Nederlandse aanpak van de pandemie toegenomen. Zo bracht KPMG vorige maand een rapport uit waarin staat dat de keuzes van het kabinet tot extra doden hebben geleid. Vorige week zond Nieuwsuur enkele reconstructies uit waarin eveneens harde noten werden gekraakt over het coronabeleid. Onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is kritisch over de Nederlandse aanpak.

BIJ1 deelt die kritiek. “Door besmettingen niet actief tegen te gaan en te sturen op ‘groepsimmuniteit’ is veel onnodig leed veroorzaakt”, stelt de partij in een verklaring. Simons hoopt nu op meer steun voor haar motie dan in juli. Toen stemden alle Kamerleden van andere partijen tegen.