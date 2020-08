Syrische jongen (14) pleegt zelfmoord in asielzoekerscentrum

De 14-jarige Syrische vluchteling Ali Ghezawi heeft vorige week zelfmoord gepleegd in het asielzoekerscentrum bij Gilze. “Toen we onlangs hoorden dat we definitief niet in Nederland kunnen blijven, knapte er iets bij hem”, vertelt zijn moeder Aisha aan het AD. “Hij wilde niet meer praten en eten.”

De familie Ghezawi die afkomstig is uit het zuidwesten van Syrië, is al negen jaar op de vlucht. Aanvankelijk zat het gezin vijf jaar in een kamp in Libanon. Van daaruit reisden de familieleden door naar Spanje, waar ze een verblijfsvergunning kregen. “Maar ons onderkomen in de stad Murcia was onleefbaar. Een kamertje met nog niets eens een raam. Met een gezin van acht is dat niet te doen”, aldus vader Ahmad.

Een poging om in Nederland asiel aan te vragen mislukt, omdat ze al een Spaanse verblijfsvergunning hebben. Vervolgens wordt de familie Ghewazi van het kastje naar de muur gestuurd. Bij terugkomst in Spanje laten de autoriteiten de familie weten dat hun papieren niet meer geldig zijn en dat ze weer naar Nederland moeten.

Ali bewaart volgens zijn ouders nare herinneringen aan Spanje: het gezin moest er enige tijd op straat slapen, en de politie bejegende de kinderen agressief. Het nieuws dat het gezin niet in Nederland kan blijven, slaat bij Ali dan ook in als een bom, vertelt zijn familie aan het AD. “Het leven werd een nachtmerrie.”

In dit bericht gaat het over zelfdoding. Mocht je daar vragen over hebben of behoefte te hebben om er over te praten, bel 0900-0113 of bezoek 113.nl.

Beeld: Google Streetview