Syrische vluchteling stopt als kandidaat Bondsdag na racistische bedreigingen

Geen video? Klik hier.

Tareq Alaows, die in 2015 in Duitsland arriveerde als Syrische vluchteling en in zo’n hoog tempo integreerde dat hij zich kandidaat stelde voor de parlementsverkiezingen van dit jaar, trekt zich uit veiligheidsoverwegingen voor hem en zijn naasten terug uit de race. Hij zegt in een verklaring geschokt te zijn door de hoeveelheid racisme en haat die in korte tijd op hem afkwam. Alaows stelde zich een maand geleden kandidaat namens de Groenen.

Bij zijn kandidaatstelling verklaarde hij tegenover de media dat zijn stap was ingegeven door zijn ervaringen als vluchteling met de bureaucratische molen waarin asielzoekers terechtkomen. Hij wilde als parlementslid de structurele discriminatie aan de kaak stellen. Alaows wist zich een weg te banen door de poel van paarse krokodillen en verkreeg asiel. Hij hoopte ook op tijd Duits staatsburger te worden om zitting te kunnen nemen in de Bondsdag, het Duitse parlement.

Vanuit de Groenen wordt er met verslagenheid op zijn terugtreden gereageerd. “Het is een schande voor onze democratische samenleving dat Tareq Alaows geen kandidaat kan zijn zonder zichzelf zijn veiligheid en die van zijn familie in gevaar te brengen,” twitterde de co-voorzitter van de fractie Katrin Göring-Eckardt.