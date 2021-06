Zakelijke partners van de zogenaamde non-profitstichting Hulptroepen Alliantie van Sywert Van Lienden overwegen stappen omdat ze zich bedrogen voelen, schrijft de Volkskrant. Electronicagigant Coolblue bijvoorbeeld is 400.000 euro kwijtgeraakt aan de acties van de vlot babbelende talkshowgast die voorwendde dat hij liefdadigheid bedreef maar ondertussen voor persoonlijk gewin miljoenen naar binnen harkte.

Pieter Zwart, topman van e-commercie bedrijf Coolblue, nam vorige zomer nog met een voldaan gevoel afscheid van de Hulptroepen Alliantie. Medewerkers van zijn bedrijf hadden meegewerkt om een webshop op te zetten waar zorgverleners beschermingsmiddelen konden bestellen. Ook nam Coolblue de orderverwerking en de verzending voor zijn rekening. ‘Als je die diensten zou moeten inkopen, gaat het om een enorm bedrag’, zegt een direct betrokkene. Zwart, die zelf Van Lienden benaderde om te helpen, schoot ook nog een half miljoen euro voor om de stichting op gang te helpen. De bedoeling was aanvankelijk dat het geld zou terugkomen, maar uiteindelijk is 400 duizend euro afgeschreven door Coolblue.

Zwart verklaart tegenover de krant dat hij ervan overtuigd was geraakt dat het louter om een goed doel ging. Dat het anders in elkaar stak en zijn geld door het trio werd gebruikt om zichzelf te verrijken moest hij in de kant lezen: “Mij is nooit, nooit, nooit iets verteld. Onze strikte voorwaarde was juist dat alles op non-profitbasis moest gebeuren.” De topman spreekt in niet mist te verstane bewoordingen van een schandalige gang van zaken. Hij twijfelt nog over juridische stoppen omdat dan de stichting moet worden aangepakt en het trio vermoedelijk alle winst inmiddels heeft weggesluisd.

Ook Omar Kbiri van het bedrijf Maak, die onbezoldigd meehielp met het initiatief, voelt zich bedrogen. “Ik moet de mensen die mij vertrouwden nu vertellen dat het heel anders is gelopen. Dat voelt heel slecht.” Van Lienden cum suis hebben sommige partners wel terugbetaald, zoals bestsellerauteur Rick Pastoor die een ton voorschoot. Aan Randstad is, na een verzoek om opheldering, aangeboden het gratis ter beschikking bestelde personeel alsnog te vergoeden maar het uitzendbureau zag daar vanaf. Het bedrijf heeft wel een moreel appèl gedaan op Van Lienden om zijn behaalde winsten aan een goed doel te schenken. Daar is door de co-auteur van het CDA-verkiezingsprogramma vooralsnog geen gehoor aan gegeven.

Bij de talkshow Humberto reageert Youp van ’t Hek furieus op het hebzuchtige handelen van de pandemieprofiteur: “In de tijd dat hij met die mondkapjes bezig was lag ik in het ziekenhuis en ik heb gezien wat voor paniek er was. En dan heeft die lul daar 28 miljoen weten los te peuteren.”

Een stevige discussie tussen @youpvanthek en @MonaKeijzer. "Tief die Sywert uit de partij", aldus Youp van 't Hek. "Sywert heeft gelogen, en toch leven we in een rechtstaat en hebben we statuten", zegt Mona Keijzer. #Humberto pic.twitter.com/sho3wmCPjO — Humberto (@HumbertoRTL) June 11, 2021

Hij voegt er nog aan toe dat hij vindt dat Van Lienden gearresteerd moet worden terwijl hij zich richt tot CDA-kopstuk Mona Keijzer. De demissionair staatssecretaris van Economische Zaken kijkt stoïcijns toe maar erkent dat Van Lienden “heeft gelogen”. Dat er nog geen actie is ondernomen tegen Van Lienden en dat hij ook nog lid van de partij mag zijn, is volgens Keijzer een gevolg van de regels van de rechtsstaat. Die zoals bekend opvallend vaak in het voordeel van types als Van Lienden blijken te werken.