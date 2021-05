‘Sywert van Lienden toucheerde 30 miljoen euro met mondkapjesdeal’

Sywert van Lienden, talkshowgast en co-auteur van het CDA-verkiezingsprogramma ‘Nu doorpakken’, heeft samen met twee zakenpartners vermoedelijk 30 miljoen euro verdiend aan een uiterst lucratieve order van de overheid. Dat rekent onderzoekssite Follow The Money uit na navraag bij zeven importeurs. De bv Relief Goods Alliance die Van Lienden speciaal voor de deal heeft opgericht pakte waarschijnlijk een winst van 30 procent op de met gemeenschapsgeld betaalde aanschaf. Als het klopt dan is dat het dubbele van wat gebruikelijk is. Van Lienden en zijn twee compagnons bestelden 40 miljoen maskers bij twee Chinese bedrijven en verkochten die voor 2,26 euro aan de Nederlandse overheid. Volgens de geraadpleegde ondernemers bedroeg de gangbare inkoopprijs indertijd rond de 1,50 euro per stuk.

Van Lienden wil “uit juridische overwegingen” niet reageren op de onthullingen, zegt hij tegen de NOS maar heeft tegen Follow The Money wel verklaard dat de prijs die hij betaalde aan de Chinese leveranciers hoger lag. Van Lienden suggereerde indertijd dat hij de handel opzette als humanitaire daad en er zelf niet aan verdiende. FTM schrijft:

De deal van 100 miljoen euro met Sywert van Lienden deed bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) de wenkbrauwen fronsen. De inkooporganisatie raadde VWS af om Relief Goods Alliance een opdracht van deze omvang te verstrekken. Volgens het Consortium waren er in de tweede helft van april 2020 al meer dan voldoende mondkapjes ingekocht; in zee gaan met Van Lienden was dus onnodig. Een woordvoerder van het ministerie bevestigt dat het LCH protest aantekende tegen de deal. ‘Het LCH heeft meermaals gezegd dat er voldoende in voorraad was. Maar er was politieke druk om te blijven kopen, kopen, kopen.’ Zo drong de Tweede Kamer er op 15 april 2020 – een paar dagen voor de deal met Van Lienden – nog op aan dat Nederland snel meer mondkapjes zou inslaan. Minister Hugo de Jonge ging daarin mee: ‘We hebben nog niet voldoende.’

De 40 miljoen kapjes die Van Lienden, in de talkshow Op1 aangeduid als ‘chef mondkapjes’, leverde zijn uiteindelijk nooit gebruikt, mede omdat er twijfels bestaan over de kwaliteit van de beschermingsmiddelen.