Pandemieprofiteur Sywert van Lienden heeft na zijn omstreden mondkapjesdeal met de overheid, ook honderden andere klanten een loer heeft gedraaid, waaronder zorginstellingen in nood. Zij dachten tegen kostprijs beschermingsmateriaal in te kopen bij een stichting zonder winstoogmerk – Hulptroepen, ‘voor de zorghelden’ – maar kregen een factuur van de commerciële vennootschap Relief Goods Alliance. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow The Money (FTM).

Van Lienden en partners Bernd Damme en Camille van Gestel beperkten zich niet tot de inkoop van inferieure mondkapjes, maar legden zich ook toe op sneltests. ‘Heel goedkope, betrouwbare testjes, die continu beschikbaar zijn, waarmee je jezelf kunt checken als je even een loopneus hebt,’ aldus Van Lienden begin oktober vorig jaar in het tv-programma WNL op Zondag. Dat werd onder meer gezien door de Groningse zorginstelling De Hoven die op dat moment met een aantal besmettingen kampte en naarstig op zoek was naar een manier om een grotere uitbraak te voorkomen. Ze bestelden bij Hulptroepen voor 12.900 euro een lading sneltesten.

Had De Hoven kunnen weten bij een commerciële partij die met woekerwinsten werkte in te kopen? Nee, zo maakt FTM nog eens duidelijk. Het onderzoeksplatform wijst erop hoe in februari 2021, ruim vier maanden na de aankoop, Van Lienden in het Radio 1-programma Met ’t Oog op Morgen nog altijd doet voorkomen om niet te werken: ‘We moeten daar wel een bedrag voor vragen, en we hebben iets nodig voor de klantenservice en de website, maar het is wel een stichting, ja,’ herhaalt Van Lienden, die benadrukt ook aan de sneltesten ‘niets te verdienen’.

Het is dezelfde tactiek die Van Lienden en partners hanteerden bij hun mondkapjesdeal met de overheid: spreken vanuit de non-profit stichting, maar vervolgens factureren vanuit de haastig opgezette commerciële bv met nagenoeg dezelfde naam. Geen van de kopers wordt duidelijk gemaakt dat de overeenkomst niet zoals aangeprezen ‘tegen kostprijs’ is. ‘Vele honderden, en waarschijnlijk meer dan duizend bestellingen [zijn] door RGA bv gefactureerd,’ schrijft FTM dat de som opmaakt:

Dit houdt in dat er mogelijk enkele miljoenen euro aan omzet via RGA is gestroomd, bovenop de honderd miljoen die het ministerie van VWS in het voorjaar van 2020 overmaakte. Ook de winst die voortkomt uit deze bestellingen kunnen de drie aandeelhouders van RGA – Van Lienden, Damme en Van Gestel – als dividend aan zichzelf uitkeren.