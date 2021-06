Sywert van Lienden zwelgt in zelfmedelijden

In zijn eerste publieke optreden sinds zijn dubieuze mondkapjeshandel via de Volkskrant aan het licht kwam, ging Sywert van Lienden zondag bij Buitenhof door met wat hij al weken doet: het optrekken van rookgordijnen.

De CDA’er die tot de onthulling van Follow The Money eerder deze week geen antwoord wilde geven op de simpele vraag hoeveel hij had overgehouden aan zijn handeltje, zei dat alles heel complex was. Hij weigerde zelfs te erkennen dat het geld dat hij heeft ‘verdiend’, afkomstig is van de overheid en dus van de belastingbetaler.

Ook weerlegde hij niets van de feiten die de Volkskrant en andere media over zijn dubieuze deals publiceerden. Opmerkelijk, omdat de in opspraak geraakte opiniemaker op Twitter dagenlang jammerde over “suggestieve” berichtgeving, onjuistheden en “het gooi-Sywert-onder-de-bus-feestje“.

Van Lienden bood in Buitenhof weliswaar zijn excuses aan voor het “gebrek aan transparantie en openheid”, maar zwolg ook in zelfmedelijden. “Ik ben compleet kapotgemaakt en vernederd”, klaagde hij. “Ik ben heel teleurgesteld in heel veel mensen.”

De pandemieprofiteur is naar eigen zeggen “speelbal” geworden in een conflict tussen het ministerie van VWS en het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). Ook klaagde hij over mensen die geprobeerd hadden om hem te chanteren en over vliegtuigen die boven zijn huis hangen.

Hoewel deze week duidelijk werd dat de overheid de complete deal van Van Lienden heeft voorgefinancierd, bleef hij herhalen dat hij en zijn kompanen wel degelijk risico’s liepen. Dat verklaart volgens hem ook waarom hij nu opeens miljoenen heeft. “Heel veel risico’s kwamen onze kant op.”

Van Lienden stelt dat hij zijn geld wil gebruiken voor maatschappelijke doelen – het financieren van kankeronderzoek bij jonge mensen en het helpen van kinderen uit kansarme gezinnen – maar weigert nog altijd te beloven dat hij het geld niet zelf gaat gebruiken. “Ik hoop dat ik het geld nooit zelf hoef aan te raken. Ik hoop dat ik normaal kan werken.”

Een van zijn compagnons heeft al gezegd dat hij de miljoenen lekker voor zichzelf houdt. Van Lienden weigerde dat te veroordelen. “Ik ga niet voor hen spreken.” De CDA’er erkende wel dat hij en zijn compagnons Bernd Damme en Camille van Gestel “excessief veel” hebben binnengeharkt.

Dat hij tot de publicatie vorige maand in de Volkskrant zei dat hij het allemaal ‘om niet’ deed, vindt hij inmiddels “mijn fout”. Iedereen ging ervan uit dat Van Lienden alleen actief was met een idealistische stichting. Hij deed al die tijd niets om dat beeld te corrigeren. “Ik had net zo hard van de daken moeten schreeuwen dat er een bv was”, erkent hij nu. “Mensen waren niet goed op de hoogte. Dat moet ik mij aantrekken.”

Het CDA was volgens Van Lienden wel op de hoogte van zijn commerciële activiteiten. Hij zou de integriteitscommissie van de partij “richting de herfst” hebben ingelicht over zijn bv. Of Van Lienden dat daadwerkelijk heeft gedaan, is nog onduidelijk. In een tweet stelt het CDA dat de “integriteits- en royementscommissie in ieder geval aangeeft niet ingelicht te zijn”.