Sywerta: miljoenen euro’s publiek geld verdwenen bij Italiaanse mondkapjesdeal

De Italiaanse financiële recherche voert een onderzoek uit naar de praktijken van topambtenaar Domenico Arcuri, die bij het losbarsten van de pandemie belast was met de aankoop van beschermingsmiddelen. Hij wordt er van verdacht, samen met andere pandemieprofiteurs, miljoenen euro’s aan publiek geld in eigen zak gestoken te hebben. Hij zou daarbij geholpen zijn door een medewerker van de publieke omroep RAI. De in China bestelde mondkapjes werden uiteindelijk niet gebruikt. Volgens justitie is zijn ze zo slecht dat ze een gevaar voor de volksgezondheid vormen.

De Volkskrant schrijft:

800 miljoen mondkapjes uit China vormen het hart van het onderzoek naar coronacommissaris Domenico Arcuri. De zakenman kocht de mondkapjes, die na keuring niet aan de normen bleken te voldoen, namens de Italiaanse staat van drie Chinese consortia. Hij betaalde hiervoor een bedrag van 1,25 miljard euro aan publiek geld. Bij de deal traden Italiaanse bedrijven op als tussenpersonen, waarbij zij tientallen miljoenen aan commissie zouden hebben opgestreken.

Een belangrijke rol in het sluiten van de dubieuze deals was weggelegd voor Mario Benotti, een vriend van Arcuri en journalist van RAI. Hij zou de contacten hebben gelegd tussen Arcuri en de betrokken bedrijven. Ze zouden onderling 77 miljoen aan publiek geld buitgemaakt hebben. De rechercheurs ontdekten dat de twee in de eerste vijf maanden van 2020 duizenden keren berichten en telefoontjes hebben uitgewisseld. Eerder dit jaar werd al bij drie verdachten huiszoeking gedaan en beslag gelegd op 32 miljoen euro verdacht geld. Een woordvoerder van Arcuri verklaarde eerder dat de topambtenaar onschuldig was en juist slachtoffer van oplichting. Arcuri, een consultant die eerder onder meer ceo was van de Italiaanse divisie van Deloitte, was speciaal commissaris voor de bestrijding van de pandemie.

Toen Mario Draghi in februrari van dit jaar aantrad als nieuwe premier was een van zijn eerste daden het ontslag van Arcuri die was aangesteld door zijn voorganger Conte, leider van de populistische Vijf Sterren beweging.