Tahmina Akefi: ik was de partner van Peter R. de Vries

Tahmina Akefi, presentatrice bij Rijnmond, heeft bekendgemaakt dat zij de partner was van Peter R. de Vries. In de documentaire ‘De partner van Peter R. de Vries (Vertrouwelijk!)’ treedt ze nu uit de anonimiteit, schrijft Rijnmond.

Kort na de moord op Peter R. de Vries gaf Akefi om veiligheidsredenen een anoniem interview aan de Volkskrant. Daarin vertelde ze onder meer over de briefjes die de misdaadjournalist voortdurend voor haar achterliet.

Het zijn er meer dan honderd. Ze heeft de brieven op haar woonkamervloer als een tapijt bijeengelegd. ‘Ik weet dat ik nog meer briefjes ga vinden’, zegt ze. ‘Ik vond er ook een toen ik van het ziekenhuis naar huis reed om schone kleren op te halen. Bij elke vondst stort ik even in. Het is alsof ik nu pas besef hoe waardevol ze zijn. Alsof nu pas tot me doordringt hoe bijzonder dat is.’

Journalist en schrijver Akefi werkte onder meer voor het NOS Journaal, Radio 1 en BBC Persian. Ook schreef ze enkele opiniestukken voor Joop.nl. Ze ontmoette De Vries bij een uitzending van Pauw waar ze allebei te gast waren. Akefi zat daar om te vertellen over haar geboorteland Afghanistan.

‘Een blikseminslag’ zou De Vries het noemen, die eerste ontmoeting. Ook met haar gebeurt er iets, die avond in de tv-studio. “Ik zat in de visagie-ruimte waar ik werd opgemaakt en toen kwam Peter binnen en hij glimlachte. Als ik het nu vertel, voel ik weer kippenvel. We hebben dat moment heel vaak teruggehaald en hij zei: ‘kon ik het maar opnieuw beleven.’

Akefi en De Vries wilden in 2022 gaan trouwen. De presentatrice is ervan overtuigd dat de aanslag op haar geliefde voorkomen had kunnen worden. Het systeem heeft gefaald, meent zij.