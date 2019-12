Taliban akkoord met wapenstilstand VS

De hoogste raad van de Taliban is akkoord gegaan met een staakt-het-vuren in Afghanistan. Het doel is om uiteindelijk een vredesverdrag met de Verenigde Staten te sluiten. Wanneer de wapenstilstand daadwerkelijk in zal gaan is nog onduidelijk.

De wapenstilstand was een van de eisen van de Amerikanen voor een vredesverdrag. De al maanden durende vredesonderhandelingen leken in september te stranden na een aanslag in Kabul, die werd opgeëist door de Taliban. Begin december besloten de partijen toch weer met elkaar in gesprek te gaan.

Goed nieuws dus – voor de Taliban. Zodra er ‘vrede’ is met de Amerikanen, kunnen zij de regering verslaan en de macht volledig overnemen. En Trump heeft zijn verkiezingsbelofte ingelost. Maar daarna …? 🙄 @nrc https://t.co/aGl82qyFAR — Franz Lenselink (@FranzLenselink) December 29, 2019

De VS eist van de Taliban dat het geweld in Afghanistan vermindert en dat zij terreurorganisaties zoals Al-Qaida verbieden Afghanistan te gebruiken als uitvalsbasis. Daarbij verlangt de VS dat de Taliban in gesprek gaat met Afghaanse regering over de toekomst van het land.

De Taliban eisen dat de missie in Afghanistan na achttien jaar stopt en dat de 12.000 Amerikaanse soldaten vertrekken. Met deze wapenstilstand zou er eindelijk een einde kunnen komen aan de langstdurende oorlog in de geschiedenis van de VS.

Als dit klopt, is 't goed nieuws voor #Afghanistan 👇 Maar een #Taliban-woordvoerder veroorzaakte na dit bericht weer twijfel: sommige media zouden te hard van stapel lopen. Nog even afwachten dus… https://t.co/S8PNksYdHe — Arjen van der Ziel (@arjenvanderziel) December 29, 2019

Wie zijn de Taliban? NOS legt het uit in deze video: