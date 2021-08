Taliban hebben zwarte lijst en gaan van deur tot deur

De Taliban maken jacht op mensen die ervan worden verdacht dat ze banden hebben met de vorige Afghaanse regering. De extremistische groep heeft een zwarte lijst en brengt huisbezoeken om de mensen op de lijst op te sporen. Dat stelt de RHIPTO Norwegian Center for Global Analyses.

Volgens de Noorse inlichtingenorganisatie lopen met name mensen die vooraanstaande functies vervulden bij het leger en de politie grote risico’s. Als zij worden opgepakt, worden ze gemarteld of geëxecuteerd. Ook familieleden van mensen op de zwarte lijst moeten zich grote zorgen maken.

Het is duidelijk dat ook journalisten en hun familieleden niet veilig zijn in Afghanistan. Zo hebben Taliban-strijders een familielid van een journalist van Deutsche Welle vermoord. Een ander familielid raakte zwaar gewond. De Taliban gingen van deur tot deur om de journalist, die inmiddels in Duitsland werkt, op te sporen. “Het is duidelijk dat de Taliban georganiseerd op zoek zijn naar journalisten, zowel in Kabul als in de provincie”, stelt de directeur van Deutsche Welle, Peter Limbourg.

Tegenover de buitenwereld slaan de Taliban de afgelopen week een verzoenende toon aan. Zo beloofden ze “geen wraak” te zullen nemen, en riepen ze vrouwen op zich aan te sluiten bij de nieuw te vormen regering.