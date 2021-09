Taliban verbannen vrouwen nog verder uit het openbare leven

Afghaanse vrouwen die werkzaam waren voor de stad Kaboel, zijn door de Taliban verplicht om voortaan thuis te blijven. Alleen het werk “dat niet door mannen gedaan kan worden” is nog toegestaan. Het is opnieuw een klap in het gezicht voor de Afghaanse vrouwen die na twintig jaar relatieve vrijheid opnieuw uit het openbare leven worden verbannen door de extremistische nieuwe overheid. Afgelopen week werd het meisjes ook al verboden na het primair onderwijs nog naar school te gaan.

Met de nieuwe regel komen in een klap honderden Afghaanse vrouwen op straat te staan. Tot aan de machtsovername van de Taliban, werkten er zo’n 2930 mensen voor de lokale overheid, waarvan 27 procent vrouwen. Het verbod werd aangekondigd door de nieuwe Taliban-burgemeester van de stad Hamdullah Nohmani. Een van de weinige banen die nog wel blijven bestaan, is het schoonmaken van vrouwentoiletten.

Bij de machtsovername deden de Taliban voorkomen alsof na twintig jaar afwezigheid, nu een nieuw, gematigder regime de touwtjes in handen kreeg. Zo werd beloofd dat de broze vrouwenrechten in het land gerespecteerd zouden worden, iets wat veel inwoners en mensenrechtenorganisaties al direct betwijfelden. In de nieuwe landelijke regering bleek al meteen geen plek voor vrouwen en al tijdens de laatste dagen van de evacuaties waren beelden te zien van Taliban-strijders die op straat vrouwen sloegen. Naast een onderwijsverbod voor vrouwen werd afgelopen week ook het ministerie van Vrouwenzaken opgeheven. Daarvoor in de plaats werd een departement voor een ministerie van Goede Zeden opgericht.