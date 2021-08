Taliban vermoorden komiek die hen belachelijk maakte

De Taliban hebben de bekende Afghaanse komiek Nazar Mohammad geëxecuteerd. Nazar stond erom bekend dat hij de Taliban bespotte in TikTok-filmpjes. Zelfs toen de extremisten hem uit zijn huis sleurden en in een auto duwden bleef hij hen belachelijk maken. Op beelden is te zien hoe Nazar in zijn gezicht wordt geslagen als hij tegen zijn kidnappers blijft praten.

Nazar die gebruikmaakte van de artiestennaam Khasha Zwan, werd kort na het maken van de video doodgeschoten. Ook sneden zijn moordenaars zijn nek door. De executie vond plaats op 30 juli, nadat de Taliban de macht hadden overgenomen in Kandahar.

Aanvankelijk ontkende de islamistische beweging iets te maken te hebben met de moord op de komiek. Later eiste de groepering de executie alsnog op. Om hun gruweldaad te rechtvaardigen, verspreidden de extremisten het bericht dat Nazar betrokken zou zijn geweest bij het martelen en vermoorden van Taliban-strijders.

Vorige week meldde een Noorse inlichtingenorganisatie dat de Taliban van deur tot deur gaan om mensen met banden met de vorige regering op te pakken en te vermoorden. Ook journalisten en hun familieleden lopen gevaar.