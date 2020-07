Talitha Muusse over racismedebat: ‘de gemiste kans aller tijden’

Presentator en dagvoorzitter Talitha Muusse is teleurgesteld over de wijze waarop het racismedebat de afgelopen weken in de media is gevoerd. Dat zegt ze in BOOS De Podcast van Tim Hofman. Ze spreekt van ‘de gemiste kans aller tijden’.

Volgens Muusse ging het te veel over bijzaken – “over de toon van het debat, over Johan Derksen” – en te weinig over de inhoud. De dagvoorzitter was niet alleen teleurgesteld in het door Jort Kelder gepresenteerde debat op NPO 1, maar ook in het racismegesprek dat door de VPRO werd gestreamd.

Ik ben over beide boos. Bij het racismegesprek van de VPRO waren geen andersdenkenden aanwezig, die zeiden dat ze het vervelend vonden dat racisme wordt gekoppeld aan wit. Dat het een wit systeem zou zijn – waar volgens mij heel veel op af te dingen valt, wat namelijk niet zo is. Allerlei groepen zijn racistisch naar elkaar. En instituties zijn racistisch, volgens mij moeten we dat heel hard aanpakken. En niet: of het een door witten gecreëerd systeem is, en of dat eigen is aan wit zijn. Dat je als wit mens meer huiswerk hebt dan anderen, want je hebt per definitie een racistische inborst. Daar kan ik heel boos om worden, ik vind het verschrikkelijk. Als ik dat soort praat hoor, draait mijn maag ervan om.

