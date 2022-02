Talkshow schorst Whoopi Goldberg na bagatelliseren Holocaust

De Amerikaanse actrice en presentatrice Whoopi Goldberg is geschorst door haar talkshow The View, na kwetsende uitspraken over de Holocaust. Dat maakte ABC News, de zender waarop de show wordt uitgezonden, deze week bekend. Goldberg wordt gevraagd de komende twee weken ‘tijd te nemen om te reflecteren en kennis op te doen’.

Het onderwerp van gesprek in The View was de school in Tennessee waar de bekroonde Holocaust-strip Maus in de ban is gedaan. De inbreng van Goldberg bestond uit haar mening dat de Holocaust waarbij zes miljoen Joodse mensen systematisch werden vermoord om hun afkomst, niet om ras ging. Goldberg: ‘Dat ging het niet. Het ging om de onmenselijkheid tussen mensen onderling, daar ging het om. Het waren twee groepen witte mensen.’

Meerdere Joodse en Holocaust-herdenkingsorganisaties veroordeelden direct de opmerkingen van Goldberg en noemden haar uitspraken ‘gevaarlijk’. Ze wezen erop dat de nazi’s Joden wel degelijk als ras beschouwden, en als inferieur. Achter de massavernietiging van miljoenen mensen school zonder twijfel een racistische ideologie. In het boek Mein Kampf omschrijft Hitler het Jodendom als een ras en geen religie.

Kort erop bood Goldberg via Twitter haar excuses aan. Daarin schreef ze ten onrechte hebben gezegd dat de Holocaust niet om ras, maar om onmenselijkheid gaat: ‘Ik had moeten zeggen dat het om beide ging’.