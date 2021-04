Kee & Van Jole over een nieuwe Haagse sensatie: de openbaarmaking van de notulen van de ministerraad over de toeslagenaffaire. Van Jole las de notulen en was verbaasd dat de naam van Peter Kee ontbrak. De parlementair redacteur van talkshow Op1 is immers een sleutelfiguur voor de manier van politiek bedrijven die uit de notulen opstijgt. “Het is een talkshowdemocratie. Alles draait om de obsessie van beeldvorming. Niet om het oplossen van problemen staat voorop maar hoe kunnen we voorkomen dat we zelf in de problemen komen. Je ziet een kabinet dat eigenlijk wil regeren bij volmacht, met wat vrijheid voor gerommel in de marge voor de Kamer.”

Kee vertelt hoe hij trachtte minister Koolmees met een smoesje naar zijn talkshowtafel te lokken maar dat bleek helemaal niet nodig. “Hij wilde zelf graag komen om over de notulen uitleg te geven. Het beeld dat er bewust zaken werden achtergehouden had hem erg aangegrepen en dat werd in de uitzending ook duidelijk.”

Van Jole stelt dat uit de notulen duidelijk wordt dat er sprake is van een cultuur. “Je ziet dat Koolmees praktijken gaat verdedigen die hij als Kamerlid nooit goed had gekeurd. Hij is een echte Ruttiaan geworden.”

Volgens Kee valt het Rutte niet aan te wrijven dat ministers overleggen hoe de Kamerleden tot volgzaamheid kunnen worden gedwongen. “Dat coalitieoverleg gaat al heel lang terug. Kok deed het, Lubbers ook.”

Van Jole ziet dat anders: “Ze praten over activistische Kamerleden zoals in de top van het bedrijfsleven over klokkenluiders wordt gesproken. Lastposten die je tot zwijgen moet brengen. Natuurlijk is Rutte verantwoordelijk voor deze ellende. Hij begon in 2010 met de belofte dat hij de overheid zou uitkleden. “De trap van bovenaf schoonvegen” noemde hij dat. Nu zien we overal de gevolgen. En dat willen ze zelf niet zien. Hij is de kapitein van de Titanic die zich er op richt dat het orkest blijft doorspelen om te voorkomen dat de passagiers gaan merken dat er iets mis is.”

Hoe vaak spreek je iemand met een andere kijk op de wereld? Joop.nl, EW en Arminius willen je uitnodigen voor een wandeling of een videogesprek met iemand die over sommige zaken een andere mening heeft. Doe je mee? Beantwoord de eerste stelling hieronder. Meer lezen over De Wandeling? Klik hier. Zie je hieronder geen stelling? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.