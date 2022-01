Talpa-vrouwen tegen John de Mol: ‘Het ligt niet aan de vrouwen’

Een groep vrouwen werkzaam bij mediabedrijf Talpa, spreken directeur John de Mol aan op zijn uitlatingen donderdag in BOOS na afloop van de onthullingen over seksueel geweld in The Voice of Holland. Dat doen ze in een paginagrote advertentie in het AD. De tekst luidt kort en bondig: ‘Beste John, het ligt niet aan de vrouwen. Groet, de vrouwen uit je bedrijf.’

Aan het eind van BOOS nam De Mol plaats tegenover Tim Hofman. Daar vertelde de mediamagnaat op één incident met zwager Rietbergen na, nooit te hebben geweten van enig misbruik of geweld. Hij herkende zich niet in het geschetste beeld van een angstcultuur en kon zich met geen mogelijkheid voorstellen dat er sprake was van scheve machtsverhoudingen. Arjen Fortuin concludeerde in NRC:

Als De Mol werd gevraagd naar de machtsrelatie tussen zijn zwager Rietbergen en kandidaten, meende hij dat die niet bestond omdat Rietbergen geen formele zeggenschap over de wedstrijd had. Dat je die vraag naar een machtsrelatie moet bekijken vanuit het oogpunt van de machteloze, leek deze machthebber niet te vatten.

Dat zo weinig vrouwen naar voren durfden te komen met hun verhaal, is volgens De Mol omdat vrouwen ‘kennelijk een soort schaamte’ hebben. Voor de toekomst zei De Mol te hopen dat de misbruikte vrouwen als voorbeeld kunnen dienen voor andere vrouwen die nu geleerd hebben ‘onmiddellijk aan de bel te trekken’. Het zijn de vrouwen die hun les geleerd moeten hebben, het zijn de vrouwen die hun verantwoordelijkheid moeten nemen, bleek de kille conclusie.

Wie de vrouwen achter de advertentie zijn, is niet bekend. Wel laten ze weten:

Dit is een statement van verdrietige vrouwen die bij Talpa werken, die met stijgende verbazing en het schaamrood op de kaken hebben aangehoord wat de reactie was van John de Mol. We vinden het heel goed dat hij daar is gaan zitten, maar zijn ook teleurgesteld dat hij vrouwen oproept om zich vooral te melden bij de juiste loketten. Dat zegt veel over een cultuurverandering die nodig is binnen het bedrijf, maar ook in de mediawereld en de maatschappij. Het gedrag van vrouwen is niet het probleem. En ook niet de oplossing.

Saillant is overigens dat de advertentie in het AD staat. In december liet Talpa weten die krant geen persberichten meer te sturen of aan interviews mee te werken. Dit omdat Talpa vond dat de krant ‘op ongefundeerde wijze roddels, achterklap en valse beeldvorming’ verspreidde, onder meer via de columns van Angela de Jong.